Ocorrência foi registrada na 105ª DP.Foto: Reprodução

Petrópolis - Neste domingo (14), um homem de 61 anos foi preso após tentar roubar uma residência na Rua Doutor João Barcellos, no Itamarati. De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía 25 anotações criminais e estava em liberdade condicional. Além disso, o autor já fugiu do presídio.

O comando do 26 BPM informou que os agentes foram acionados para a ocorrência e, ao chegar, no local, encontraram o suspeito imobilizado pelo dono da casa. Ele utilizou um simulacro de arma de fogo para anunciar o roubo. O homem foi preso, levado para a Unidade de Pronto Atendimento para o bairro e, posteriormente, para a delegacia.

Entre os crimes já cometidos pelo autor estão: contravenções, furtos , roubos e estelionato. Em 2005, fugiu do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, em Gericinó, no Rio de Janeiro.

A ocorrência foi apresentada na 105ª DP.