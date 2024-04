Reunião foi realizada no último sábado. - Foto: Divulgação

Reunião foi realizada no último sábado.Foto: Divulgação

Publicado 16/04/2024 10:09

Petrópolis - Mais de 20 tipos de esportes praticados na cidade, que organiza e recebe eventos do gênero o ano todo, foram representados em uma reunião promovida pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau entre os esportistas e o trade turístico. Sob o mote “Petrópolis é um evento”, campanha para estimular a realizações na cidade, o PC&VB deu a partida com foco no turismo esportivo. Com a meta de criar um canal permanente de contato entre hotéis, pousadas, clubes e espaços com capacidade de receber eventos e os organizadores dos campeonatos esportivos, o encontro realizado neste sábado (13) pela manhã no Hotel Pedra Bonita, teve a presença de mais de 60 pessoas, incluindo agentes públicos municipais e estaduais.

Esportes como natação, montanhismo, mountain bike, corrida de rua, tênis, vôlei, golfe, equitação, capoeira, futebol, futebol de salão, judô, karatê, jiu-jitsu, squash e beach tennis estiveram representados no encontro. “Essa gama de atividades que acontece na cidade e que recebe eventos de todos os portes celebrando o esporte, representa um movimento considerável de visitantes e são práticas que estimulam o turismo sustentável. Queremos é estreitar relacionamento entre todos os agentes, sejam públicos e privados, com os organizadores dos eventos para captar ainda mais campeonatos e disputas e fazer crescer as já existentes”, explica o presidente do Petrópolis Convention, Samir el Ghaoui

Da área de hotelaria se apresentaram vários associados ao Petrópolis Convention que dispõem de dependências de quadras e campos. A gastronomia acende como importante apoio aos eventos pelo suporte que representa em opções para atender aos atletas e ao público. “Temos uma rede hoteleira que quer mais movimento durante a semana e os eventos esportivos são bem vindos não apenas economicamente falando, mas porque dão uma visibilidade importante à cidade pelas suas características”, afirmou Fabiano Barros, diretor de Hotelaria do PC&VB. Pela gastronomia, falou a diretora Ângela Brum, que destacou o prazer da cidade receber não apenas os atletas, mas torcedores e familiares. “É um orgulho receber esse público que vem para as disputas e depois ainda acaba voltando por terem gostado da cidade”.

Na reunião, a Petrópolis Convention iniciou uma pesquisa para traçar o perfil dos organizadores de eventos esportivos e as necessidades do setor. “Importante ferramenta para entendermos as necessidades para a realização dos eventos assim como, do outro lado, da infraestrutura existente e como forma de aprimorá-la, considerando elementos como acessibilidade”, destacou o diretor do PC&VB, Guido Varella. A pesquisa vai ser consolidada e os dados compartilhados e usados para ações.

Nathália Carvalho foi uma das participantes e mostrou como a cidade está evoluindo no beach tênis. “Organizamos um primeiro torneio ano passado e reunimos mais de 100 atletas no Golf Club e, agora em maio, faremos o segundo”, demonstrou. No montanhismo, Letícia Castilhos Leal Fliess, da Federação de Esportes de Montanha, falou da relevância da cidade pela “sua tradição no esporte e pela amplitude de opções. Temos mais de 600 vias de escalada na cidade, recebemos atletas de todo o mundo e a travessia Petrópolis Teresópolis é uma das mais bonitas do planeta”, enumerou.

Adilson Ferreira, da Liga Petropolitana de Capoeira, pontuou que o esporte ainda é pouco explorado na cidade apesar das escolas e mestres de renome na cidade. “É uma potência, com leis próprias municipais resguardando a capoeira e temos capacidade para evoluir ainda mais”, frisou. Já Marcelo Abelheira, apresentou dados sobre o squash, modalidade que está crescendo na cidade: “os esportes de raquete são uma opção deliciosa e estamos crescendo em adeptos em Petrópolis que pode receber eventos para o segmento”, apontou.

“Essa foi um primeiro passo importante de aproximação e networking. Daqui para frente vamos ter ações que tornem esse relacionamento cada vez mais próximo para que a cidade seja referência em eventos, incluindo os esportivos”, afirma Samir el Ghaoui.