Unidade vem enfrentando déficit de 50% nos estoques.Foto: Ministério da Saúde

Publicado 18/04/2024 12:51

Petrópolis - O outono chegou trazendo a beleza dos ‘tapetes’ naturais feitos das folhas em tons amarelados que caem das árvores. Porém, é nesse período que se acende um alerta para o aumento das doenças respiratórias, como gripes, resfriados, sinusites e alergias, que se prolongam por todo o inverno.

E é justamente nesse momento que as doações de sangue tendem a cair, pois, com as doenças típicas da estação, muitos doadores acabam se afastando por se tornarem inaptos. Segundo o GSH Banco de Sangue Santa Teresa, esse fator é bem preocupante, pois a unidade já vem enfrentando um déficit de 50% em seus estoques e, agora, essa situação pode se agravar e se tornar crítica.

“Estamos redobrando os esforços de sensibilização da população sobre a importância da doação de sangue. Precisamos estar constantemente com nossos estoques equilibrados, com uma boa margem de segurança. Atualmente, todas as bolsas de sangue coletadas já são consumidas imediatamente pois estamos com uma demanda alta, principalmente, em razão dos casos de dengue”, explica Mário Sampaio, profissional de captação do GSH Banco de Sangue Santa Teresa.

De acordo com a instituição, todos os tipos sanguíneos são necessários. “Convocamos todos os doadores a praticarem esse gesto de amor e empatia pelo próximo, que é a doação de sangue, para atendermos com conforto os pacientes internados em diversos tratamentos e que necessitam de transfusões”, ressalta Mário.

A unidade funciona diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp: (24) 99269-4355.



Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.