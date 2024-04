Reunião foi realizada na última semana em Petrópolis. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 16/04/2024 11:57

Petrópolis - Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizaram um reunião com o propósito de debater a ação de desapropriação da "Casa da Morte", no Caxambu. O objetivo é que município e o ministério pactuem um convênio que viabilize verbas para a desapropriação do imóvel e a criação de um memorial.

A Casa da Morte é apontada como um equipamento usado durante o período da Ditadura Militar no país (1964 a 1985), para tortura e morte de presos políticos. Ela funcionava na Rua Arthur Barbosa, 50, no Caxambu.



“Em 3 meses de reuniões e ações concretas, avançamos muito. Vontade política é tudo. O governo Rubens Bomtempo, diversas entidades da sociedade civil e o Ministério dos Direitos Humanos querem, de fato, transformar aquela casa em um memorial de Liberdade, Verdade e Justiça, para a preservação da democracia e dos direitos humanos em nosso país e no mundo”, disse o secretário Marcus São Thiago.



Ação de desapropriação



Em janeiro, a Prefeitura protocolou, na 4ª Vara Cível de Petrópolis, ação de desapropriação do imóvel.



Com a desapropriação e o apoio do Ministério Público Federal e do Ministério dos Direitos Humanos, a Prefeitura buscar criar no local o Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça, com o objetivo de preservação e reparação da história, para que crimes como os que ocorreram no período da Ditadura Militar nunca mais ocorram.



A intenção da Prefeitura é que a UFF (Universidade Federal Fluminense) assuma a gestão do Memorial a ser criado, para que ele seja gerido de forma autônoma, pela Universidade e a sociedade civil, independentemente de governos.