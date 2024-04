Petrópolis foi apresentada no evento. - Foto: Divulgação

Petrópolis foi apresentada no evento.Foto: Divulgação

Publicado 17/04/2024 14:33

Petrópolis - O Ministério do Turismo apresentou Petrópolis na 7ª edição do Gramado Summit, feira de tecnologia e inovação, como exemplo de ações inovadoras no setor. O evento, realizado no Centro de Eventos Serra Park, atraiu mais de 15 mil visitantes que puderam conhecer mais de 500 startups. O estande institucional do Ministério do Turismo deu visibilidade para cidades como Petrópolis, Fortaleza (CE), Cairu (BA) e mais 12 municípios que compõem a região do Vale Europeu, em Santa Catarina.

“Município classificado como “Classe A” no turismo, Petrópolis está alinhada com os objetivos do governo federal que vem projetando cada vez mais inovações ao setor, tendências mundiais que devem ser incorporadas a nossa oferta. É uma visibilidade e tanto, além do evento em si e seus objetivos, mas também estar presente na cidade de Gramado, que tem um perfil semelhante à nossa cidade no turismo”, avalia o presidente do Petrópolis Convention, Samir el Ghaoui.

Todos os municípios que participaram do estande do Ministério do Turismo estão alinhados com os programas Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) e Regionalização do Turismo, ambos do MTur. Petrópolis introduziu avanços no setor turístico, baseados no conceito de Destino Turístico Inteligente (DTI), elevando a experiência dos visitantes a um novo patamar com o lançamento da Rota Turística Inteligente da Smart Tour. Com tecnologia presente em 40 atrativos turísticos, o projeto fornece informações em tempo real sobre os atrativos turísticos, em três idiomas (português, inglês e espanhol), que engloba desde o turismo cultural até o rural, passando por opções de natureza, lazer, circuito cervejeiro, religioso, gastronômico e de compras.

Do outro lado da ‘mesa’ neste evento, as startups apresentaram novas tecnologias e ferramentas para a gestão de destinos ou produtos turísticos, áreas de monitoramento, gerenciamento de dados e até mesmo sobre o comportamento dos turistas. Além das palestras principais e interação com as startups, os três dias de Gramado Summit promoveram atividades de networking e workshops práticos.

Samir el Ghaoui destaca ainda a expectativa da experiência e Petrópolis ser levada a novas edições, inclusive no exterior. Em setembro de 2024, também será realizada, pela primeira vez, uma edição da Gramado Summit fora do Brasil. O evento ocorre entre 26 e 27 de setembro, em Punta Del Este, no Uruguai. “Temos uma ‘marca’ forte que é Petrópolis, mas a cidade precisa estar sempre inovando em tendências tecnológicas e também em novos nichos. Hoje temos pluralidade de atrações e a meta é continuar avançando”, afirma o presidente do Petrópolis Convention.