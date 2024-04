Projeto Ecoar. - Foto: Divulgação

Projeto Ecoar.Foto: Divulgação

Publicado 18/04/2024 14:43

Petrópolis - O Projeto Ecoar, iniciado há cerca de dois anos em Petrópolis, têm acolhido mais de 1,1 mil alunos para a prática de diversas atividades, como futebol, judô, jíu-jitsu, capoeira, funcional e tênis de mesa. As atividades são desempenhadas nos 14 núcleos do projeto.

A meta é atender todos os alunos, desde os que estão em fase de inicialização nos esportes, até os que já se encontram em alto rendimento. Todos interagem e trocam experiências, visando o crescimento de habilidades, a união e o desenvolvimento social.

"Estou no projeto desde o início coordenando os núcleos de Petrópolis. Fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento do projeto que ajuda diretamente na saúde física e psicológica dos nossos alunos. Ter a oportunidade de estar presente em diversas comunidades ajudando a transformar o dia a dia, aprendendo mais sobre a comunidade, conhecendo histórias, suas dificuldades e suas qualidades nos ajuda entender a melhor maneira de contribuir com todas as pessoas que atendemos desde as crianças até a terceira idade", conta Romulo Barros, coordenador do projeto.

Os interessados devem comparecer a um núcleo da atividade que deseja, com os documentos básicos de identificação para que possam preencher uma ficha de cadastro. É necessário um atestado médico que libere a prática de atividades físicas. O projeto é 100% gratuito e surgiu após ser idealizado pelo Deputado Federal Hugo Leal.

Os bairros que possuem projetos ativos são: Alto da Serra, São Sebastião, Duques, Duarte da Silveira, Chapa 4, Neylor, Félix, Cascatinha, Vale do Carangola, Nogueira, Pedro do Rio, Santa Mônica, Posse e Brejal.