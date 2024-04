Comemoração de 376 anos do Exército Brasileiro. - Foto: Divulgação/32º BIL Mth

Comemoração de 376 anos do Exército Brasileiro.Foto: Divulgação/32º BIL Mth

Publicado 20/04/2024 12:38

Petrópolis - O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – “Batalhão Dom Pedro II” comemorou, na manhã de sexta-feira (19), o 376º aniversário do Exército Brasileiro, em celebração aos feitos históricos da Primeira Batalha de Guararapes.

A solenidade militar foi realizada no Pátio Marechal Odylio Denys e teve início com a chegada ao local do senhor Tenente-Coronel de Infantaria Carlos Otávio Macedo de Sousa, acompanhado de autoridades civis e militares dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Após a apresentação da tropa pelo Tenente-Coronel Fábio Santos, Subcomandante do Batalhão, foi proferida a oração do Combatente de Montanha, de autoria do Coronel Humberto Batista Leal, eterno Comandante da Unidade.

Em seguida, todos os convidados cantaram, junto com a tropa, a Cancão do Exército. Na sequência, o Tenente-Coronel Macedo procedeu a entrega do Diploma de Colaborador Emérito do Exército, em reconhecimento aos serviços prestados ao Exército Brasileiro, ao Dr José Cláudio de Macedo Fernandes, Juiz da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Petrópolis, a Sra Sílvia Arantes Guédon, Secretária de Turismo de Petrópolis e ao Sr Sirlei Inácio da Rocha, Sócio gerente da Still Sat rastreamento de sistema de segurança Ltda.

Dando prosseguimento ao evento, o Tenente-Coronel Macedo proferiu a leitura da Ordem do Dia, expedida pelo Comandante do Exército e agradeceu a todas as autoridades públicas, Instituições e aos amigos do Batalhão pelo apoio incondicional ao Batalhão Dom Pedro II em todas as suas atividades.

A formatura foi prestigiada com a presença de veteranos, autoridades civis, militares, eclesiásticas e ilustres convidados da sociedade petropolitana, como: Dra Juliana Marise Silva, Procuradora-Chefe da Seccional da União em Petrópolis; Dr Rafael Hernandez Dominguez Filho, Procurador-Chefe da Seccional Federal em Petrópolis; Dr José Cláudio, Titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso e Diretor do Fórum de Petrópolis; os Coronéis Veteranos Serra, Rocha Santos, Bordeira e Cerqueira; do Coronel BM Rafael Simão, Secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o prefeito de Petrópolis; Monsenhor José Maria, Vigário Geral da Diocese de Petrópolis; Ten Cel BM Werner, Secretário de Defesa Civil de Petrópolis; Maj BM Vilella, representando o 15º GBM; Major BM Ramalho, Relações Públicas da Defesa Civil de Petrópolis; 1º Ten Cabral, representando o Destacamento do Pico do Couto; 2º Ten Ursula, representando o 26º BPM; Inspetor Theobald, Superintendente da Guarda Civil Municipal; Ten R/2 Samir, Presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército – Petrópolis; Profª Cecília Pinheiro, Secretária de Educação de Petrópolis; Silvia Arantes Guédon, Secretária de Cultura de Petrópolis; Dr Paulo Antônio Carneiro, Diretor do Jornal Diário de Petrópolis; Carlos Alberto, Secretário da 16ª Junta de Serviço Militar; Ângela Pothin, Presidente do Lions Club Petrópolis-Itaipava; Leandro Almeida Alves, Presidente da Loja Macônica Amor e Caridade 5ª; Sérgio Gomes, Sub-procurador Estadual da Grande Oriente do Brasil; Bernardete Teixeira, Presidente da Associação dos Militares da Reserva de Petrópolis (AMIRP); Robson Gaiofatto, Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG) – Petrópolis; e Angêla França Pedrinho, Vice-presidente da Academia Ferroviária de Letras.