Palácio Quitandinha. - Foto: Divulgação

Palácio Quitandinha.Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2024 15:57

Petrópolis - Com previsão de temperaturas entre 12°C e 27°C e dias mais secos, sem chuva a partir dessa sexta, mas já com um friozinho chegando ao cair das tardes, a cidade tem previsão de ocupação hoteleira de 68,2% neste feriadão de São Jorge – considerando de sábado a terça-feira - de acordo com levantamento do Petrópolis Convention & Visitors Bureau. Para o final de semana, este sábado e domingo, a ocupação já é de 85%. Com o recesso caindo na terça-feira (23) e ponto facultativo no Estado e em várias cidades fluminenses na segunda-feira, Petrópolis é uma pedida certa para esses quatro dias de folga e os números podem ampliar ainda confirmando um hábito mais recente do turista de reservar mais em cima da hora.

Eventos como o Saloon BBQ, dedicado à arte do churrasco, no Parque de Exposições, em Itaipava, dão o tom do que o turista vai encontrar na cidade. “Os passeios estão em alta, principalmente nos distritos, com contato com a natureza. Mas, há opções para todos os gostos, de quem prefere ir às compras, fazer um tour histórico ou simplesmente contemplar a vida”, afirma Samir el Ghaoui.

O Petrópolis Convention aponta que hoje a cidade, além dos eventos maiores como o Saloon BBQ, vem sendo pulverizada de atrações de menor porte, mas de extrema qualidade, no cenário música e de diversão. “Complexos gastronômicos, shoppings, bares e restaurantes têm uma programação diversifica e de diferentes estilos. Isso agrada ao morador e também ao visitante que curte artistas locais e raízes culturais da cidade”, afirma Samir el Ghaoui destacando que hotéis e pousadas indicam aos hóspedes as atrações e opções de passeio. “Muitos turistas já vêm roteirizados, com a programação que desejam, mas outros querem dicas do que fazer de tradicional, diferente”, completa.

O PC&VB aponta a excelência da rede hoteleira com 6,5 mil leitos em 120 hotéis e pousadas, além de mais de 350 bares e restaurantes, polos de compras, circuito histórico-cultural e rota cervejeira fazem da cidade ser uma anfitriã especial. “O turista ‘mais próximo’ deixa a reserva mais para em cima da hora, caso dos cariocas e moradores de muitas regiões do Estado e com os decretos de ponto facultativo baixados recentemente é previsto ainda um aumento de demanda”, afirma o diretor de Hotelaria do PC&VB, Fabiano Barros.

Circuitos rurais em alta

Em Petrópolis, há uma variedade de atrativos turísticos que oferecem experiências únicas e imersivas para os visitantes. A Rota Secreta, em Secretário, encanta os turistas com sua atmosfera acolhedora e suas delícias gastronômicas regionais, além de proporcionar uma viagem pela natureza local.

O Circuito Araras-Videiras é uma opção para os amantes do ecoturismo, que desejam explorar trilhas em meio à mata atlântica e contemplar belas paisagens, enquanto o Circuito Ecorrural Caminhos do Brejal oferece uma jornada pelas belezas naturais do campo, com suas plantações e vistas panorâmicas.

Já o Circuito Pedras do Taquaril atrai os aventureiros em busca de desafios, com suas trilhas e formações rochosas impressionantes, enquanto o Circuito Vale do Bonfim proporciona conhecer os produtos cultivados na região e curtir a paisagem de tirar o fôlego.