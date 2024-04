Exposição no Palácio de Cristal. - Foto: Divulgação/PMP

Petrópolis - A Prefeitura celebrou, neste sábado (20), os 140 anos da 1ª exposição de flores realizada dentro do pavilhão do Palácio de Cristal. O evento reconstituiu o objetivo inicial da fundação do Palácio de Cristal, e contou com diversas atrações como exposições de orquídeas do Orquidário Binot, maquetes, roda de conversa e oficinas.

O Palácio foi inaugurado em 1884 com a finalidade de abrigar as já tradicionais exposições de produtos hortícolas da região que já aconteciam no local em instalações provisórias. “Tivemos um belo evento onde pudemos reafirmar a história da nossa cidade e aproximar a população petropolitana de suas raízes históricas”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

O evento atraiu a atenção dos visitantes e turistas que passaram pelo local. “Sou apaixonada por orquídeas e se pudesse levava todas para casa! É a minha primeira vez na cidade e estou encantada com tudo que tenho visto por aqui”, disse Elisângela Ferraz, 40 anos, de Nova Friburgo, junto de seu filho Bryan, 7 anos, que também aproveitou a oficina de maquetes promovida pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo UERJ Petrópolis.

E para comemorar a data, cada visitante do foi presenteado com um cartão postal. “O Palácio de Cristal é um dos pontos turísticos mais queridos de Petrópolis, e hoje, além de relembrarmos a história desse lugar, pudemos também sentir o carinho do público que nos prestigiou”, destacou a secretária de Turismo, Silvia Guédon.

Entre as atrações, a atriz Nívea Seabra recebeu os visitantes caracterizada de Princesa Isabel, contando um pouco mais da história do Palácio. Pela manhã, roda de conversa com o professor Joaquim Eloy dos Santos do Instituto Histórico de Petrópolis e durante todo dia, a exposição de maquetes do Curso de Arquitetura e Urbanismo UERJ Petrópolis, que reproduziu prédios históricos da cidade, como a Catedral, Palácio Sérgio Fadel, a Casa da Princesa Isabel e a Câmara de Vereadores.

“As exposições estavam lindas, achei muito interessante, pois despertam também os petropolitanos a conhecerem mais sobre a arquitetura e história da cidade”, finalizou a fisioterapeuta Clara Gabrich, 23, presente no evento.