Rua Alfredo Pachá terá o trânsito impedido. - Foto: Reprodução

Rua Alfredo Pachá terá o trânsito impedido.Foto: Reprodução

Publicado 24/04/2024 13:06

Petrópolis - Por conta da realização da Flipetrópolis – 1º Festival Literário Internacional de Petrópolis – haverá mudanças no trânsito nas ruas no entorno do Palácio de Cristal, entre os dias 29 de abril e 06 de maio.

A partir do dia 29 de abril, a Rua Alfredo Pachá ficará fechada ao trânsito de veículos, a partir das 18h. A partir do dia 30 de abril, a Rua Padre Siqueira terá mão invertida, a partir das 7h.

No dia 06 de maio, a Rua Alfredo Pachá será liberada ao trânsito e a Rua Padre Siqueira volta ao fluxo normal, a partir das 18h.