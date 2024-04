Abastecimento de água será interrompido no bairro. - Agência Brasil

Publicado 22/04/2024 18:56

Petrópolis - A Águas do Imperador informou que o abastecimento ficará interrompido em parte do Bairro da Glória, na quarta-feira (24), das 7h às 13h, por conta de uma manutenção na bomba que abastece a localidade. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado entre a tarde e a noite do mesmo dia. A concessionária orienta que a população faça o uso consciente da água até que a manutenção seja concluída.



Confira os locais que estarão com o abastecimento interrompido: Servidão Maria de Lourdes Espindola de Souza, Servidão Luiza J. de Melo, Servidão Felícia Nogueira, Servidão Tereza Cândida, Servidão Sebastiana Furtado de Jesus, Servidão Maria do C. de C. Ferreira, Servidão José Rodrigues Martins, Servidão Joaquim A. da Silva, Servidão João Afonso, Servidão Geraldo José Fernandes, Servidão Geraldo Dias Moreira, Servidão Dulce Conceição Silva, Servidão Antônio J. Martins, Servidão Admir S. Ferreira, Rua Raimundo Norato Bruno de Lima, Rua Nossa Senhora da Glória, Rua Manoel Correa de Melo, Rua Manoel Alves, Rua Lourdes da Silva, Rua Jose Geraldo de Souza, Rua Joaquim Alves de Souza, Rua Ernestino Fialho de Souza e Rua Antônio de Almeida Barbosa.