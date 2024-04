Caique Farias. - Foto: Divulgação

Caique Farias.Foto: Divulgação

Publicado 23/04/2024 19:28

Petrópolis - A Academia de Lutas Fight Corner teve duas vitórias em sua estreia no cenário competitivo estadual, na 1ª Edição do Festival MPT, sediado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O evento marcou não apenas a estreia em 2024 dos lutadores Victor Gustavo e Caique Farias, mas também a entrada da Fight Corner nas competições oficiais de Muay Thai com dois títulos de primeiro lugar.



Victor Gustavo, conhecido como "99", entrou no ringue na categoria semiprofissional, competindo até 55kg. Foram meses de dedicação e estudo para conquistar a vitória, demonstrando um domínio notável sobre seu oponente. "Competir na categoria de 55kg foi um verdadeiro teste para mim. Nunca precisei descer tanto o peso antes, o que exigiu um foco e concentração não só nos treinos, mas também em seguir uma dieta rigorosa. Foi um processo desafiador, mas cada sacrifício valeu a pena quando entrei no ringue e conquistei a vitória", disse ele.



Enquanto isso, Caique Farias assumiu o desafio na categoria profissional, lutando no Grand Prix (GP) de 63,500kg. A participação do atleta foi uma verdadeira saga de coragem e perseverança, enfrentando não uma, mas duas lutas no ringue para conquistar o título. Na segunda luta, após dois empates de round, Farias emergiu como o campeão, revelando resiliência e determinação inabalável. Sua vitória não apenas solidificou sua posição como um dos principais lutadores da academia, mas também o consagrou como o melhor atleta do Estado do Rio de Janeiro na categoria. ”Foram meses de dedicação intensa, sacrificando tempo e energia nos treinos para alcançar este objetivo. Estou extremamente orgulhoso do título conquistado e da jornada que percorremos até aqui. Começar o ano com essa vitória é uma sensação indescritível e só reforça meu compromisso em continuar representando minha academia, minha cidade e todo o estado com determinação e excelência", completou Caique.



Durante o Festival MPT, mais de 50 alunos da academia estiveram presentes para apoiar os atletas. Foram necessárias quatro vans saindo de Petrópolis em uma demonstração de apoio e solidariedade, evidenciando o vínculo forte e a paixão compartilhada pelo esporte entre os alunos e treinadores da Fight Corner.



Agora, a equipe já se prepara para novos desafios. Em maio novos atletas que ingressaram na academia terão a chance de competir e deixar a marca nos ringues. ”Estou feliz e satisfeito com o desempenho dos nossos atletas neste evento. A dedicação e o trabalho árduo que eles demonstraram nos treinos se refletiram em nas performances no ringue, e isso é verdadeiramente inspirador. Agora, nossos treinos continuarão com o mesmo empenho e determinação. Estamos prontos para construir sobre este sucesso e enfrentar os próximos desafios de frente. Esse é só o começo”, finalizou o treinador e proprietário da Academia Fight Corner, Matheus Farias.