Evento ocorreu no Palácio de Cristal.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 25/04/2024 17:37

Petrópolis - O Palácio de Cristal foi palco do 1º Festival Literário da Educação de Jovens e Adultos de Petrópolis – FeLiEJA 2024. O evento aconteceu na noite de quarta-feira (24) e reuniu cerca de 150 pessoas, entre alunos e alunas da EJA, familiares e profissionais da Educação.

O professor Bibiano Gomes de Almeida Filho foi o homenageado da noite. “Ninguém chega a algum lugar sozinho. Eu não sou, nós somos”, disse emocionado o professor, acrescentando: “O coração hoje está aberto e apertado ao mesmo tempo”, frisou o homenageado.

“Como professora fico muito feliz em ver essa casa cheia e com essa participação de tantas alunos e alunas. Contar sobre os sonhos e locais de onde vocês vieram é algo que deixa os nossos corações em festa. Parabéns e todos e todas”, disse a secretária de Educação, Cecília Pinheiro.

Participaram do 1º FeLiEJA as escolas: E.M. Professora Maria Campos da Silva. E.M. Geraldo Ventura Dias, Casa da Educação Visconde de Mauá, Liceu Municipal Carlos Chagas Filho, E. Paroquial São Pedro de Alcântara, E.M. Rosemira de Oliveira Cavalcanti e E.M. Jamil Sabrá. No total, a rede municipal de ensino conta cerca de 1.200 alunos e alunas matriculados na Educação de Jovens e Alunos.

Confira os vencedores do 1º Festival Literário da Educação de Jovens e Adultos – FeLiEJA 2024:

Fases Iniciais – Poesia

1º lugar: “O meu sonho”. Autora: Bibiana Veloso Chaves - Fase: I E.M. Maria Campos Professora: Tatiana Csicsay

2º lugar: “Sonhei em aprender a ler e escrever...”. Autora: Marilede Alves dos Santos Fase: V E.M. Geraldo Ventura Dias. Professora: Ana Paula Lopes Bernardes de Moraes

3º lugar: “Meu sonho é ter uma motocicleta...”. Autor: Marcos Luiz de Souza - Fase: I E.M. Geraldo Ventura Dias. Professora: Ana Paula Lopes Bernardes de Moraes

Fases Finais – Poesia

1º lugar: “Meu sonho”. Autor: Ismael Reis de Castro Ramos - Fase: VIII Casa da Educação. Professora: Tatiana

2º lugar: “Nos sonhos que tecem o amanhã”. Autor: Daniel da Costa Ferreira - Fase: VII E.M. Maria Campos. Professor: Jhone Carlos

3º lugar: “Tenho sonhos”. Autora: Olivia de Oliveira Silva Nascimento - Fase: VII Liceu Municipal Carlos Chagas Filho. Professora: Letícia Rodrigues dos Santos

Fases Iniciais – Crônica

1º lugar: “Numa manhã de outono...”. Autora: Hillary Smith Serpa - Fase: V E. Paroquial S. Pedro de Alcântara. Professora: Bianca da Silva Affonso Lopes

2º lugar: “O lugar de onde eu venho...”. Autora: Marlete dos Santos - Fase: V E.M. Maria Campos. Professora: Ana Clara São Thiago

3º lugar: “Desde sempre trabalhei”. Autora: Maria Lucia Farias - Fase: V E.M. Maria Campos. Professora: Ana Clara São Thiago

Fases Finais – Crônica

1º lugar: “Minha raiz”. Autor: André Barbosa - Fase: VII E.M. Maria Campos Professor: Jhone Carlos

2º lugar: “Petrópolis, a cidade maravilhosa”. Autora: Celia Regina Rodrigues Camarota Fase: III E. M. Rosemira de Oliveira Cavalcanti. Professora: Érica Bello

3º lugar: “O lugar de onde venho”. Autor: Maycon França Fernandes Amaro - Fase: IX E.M. Jamil Sabrá. Professor: Leonardo Barros Medeiros