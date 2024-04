Abrigo do Caxambu foi desmobilizado após um mês das chuvas de março. - Foto: Divulgação/PMP

Abrigo do Caxambu foi desmobilizado após um mês das chuvas de março.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 24/04/2024 22:38

Petrópolis - Nesta semana, o abrigo do Santa Isabel, no Caxambu, foi desmobilizado pela Prefeitura. Das 14 famílias que estavam abrigadas no local, 13 já estão morando em novas casas, pelo programa Aluguel Social (R$ 1 mil pagos integralmente pela Prefeitura).

A outra família foi transferida para o abrigo da Rua Floriano Peixoto (Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha – equipamento da Prefeitura). Com isso, são hoje 12 famílias no abrigo da Floriano Peixoto (única unidade que está com desabrigados das chuvas de março).

“O abrigo da Floriano Peixoto é uma realidade do município. Um equipamento de qualidade, de fácil acesso, a pouco minutos da principal rua da cidade. Um equipamento que está qualificando ainda mais a política social da Prefeitura. Nesse último mês, por conta das chuvas de março, ficou muito evidente a importância desse equipamento para Petrópolis”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A desmobilização do abrigo do Caxambu foi na segunda-feira (22), um mês após as chuvas de março.

“Seguimos trabalhando na inserção das famílias atingidas pelas chuvas no Aluguel Social. Estamos cadastrando no Aluguel Social as famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas, vistoriando as casas para avaliar se vão ser ou não interditadas e, além disso, vistoriando as novas casas, escolhidas pelas famílias que entraram no Aluguel Social, para sabermos se são seguras para elas morarem lá. É um trabalho que envolve as equipes da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Defesa Civil”, disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.