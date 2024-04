Viveiro escola. - Foto: Divulgação/PMP

Viveiro escola.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 26/04/2024 14:01

Petrópolis - O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, vai ganhar o primeiro Viveiro - Escola de Petrópolis, com ações voltadas para a Educação Ambiental para conscientização da população sobre a importância da preservação do Meio Ambiente e da regeneração ambiental da Mata Atlântica. O espaço comportará cerca de quatro mil mudas de espécimes nativas da mata atlântica e futuramente um banco de sementes.

O viveiro-escola contará com educadores ambientais preparados para atender o público em geral, com visitas agendadas de escolas, associações de moradores e empresas que quiserem levar seus colaboradores. O espaço vai receber o nome do agrônomo Paulo Leite, que foi um defensor da causa ambiental.

O espaço é uma parceria da CRAS Madeira com a Prefeitura de Petrópolis e será inaugurado neste sábado (27). A iniciativa contribui para recuperar ambientalmente zonas rurais e áreas prejudicadas pelas chuvas que atingiram a cidade nos últimos anos. “Essas mudas também serão doadas para instituições locais para a recuperação de regiões degradadas e servir de referência para projetos de educação ambiental. Essa iniciativa ilustra bem o nosso compromisso em promover a recuperação e a educação ambiental na cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O investimento, superior a R$ 120 mil, foi realizado pela CRAS Madeira, empresa que tem sede e loja em Itaipava e é uma das principais comercializadoras de madeira nobre do País. “Estamos muito orgulhosos e ansiosos com a inauguração do viveiro, que será um importante instrumento para deixar a cidade ainda mais verde, melhorando a qualidade de vida aos moradores. Esse projeto é uma forma efetiva de contribuirmos com a cidade que escolhemos para ser a nossa matriz, levando toda a qualidade e sustentabilidade da madeira que comercializamos aqui em Itaipava para além dos limites da nossa loja, adotando práticas genuínas de ESG, como a preservação do meio ambiente, a redução dos gases de efeito estufa e a conscientização da população”, mencionou Rodrigo Chitarelli, diretor-presidente da CRAS Brasil.

Ideia é fazer de Petrópolis cidade com maior índice de replantio para carbono do país

A inauguração do viveiro vem atender a um anseio de Petrópolis, que pretende ser reconhecida como a cidade brasileira com maior índice de replantio para sequestrar carbono por quilômetro quadrado. A nova estrutura facilitará a logística para receber mudas, provenientes de doação e compensação ambiental, e garantirá as melhores condições fitossanitárias para o desenvolvimento das plantas.

“Queremos transformar o Parque em um local de referência quando o assunto é sustentabilidade. A participação da CRAS Madeira foi muito importante para demonstrar a importância da exploração racional desse bem natural e bem aplicado na execução do viveiro. Com a entrega desse viveiro-escola aos moradores, uma iniciativa que dará frutos positivos por um longo tempo, gerando uma nova consciência para toda população da região, o que levará a cidade a se tornar ainda mais verde e sustentável”, ressalta o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz.

A contribuição do viveiro para Petrópolis

Conhecido como berçário de plantas, o viveiro é ideal para o desenvolvimento das mudas. A edificação construída pela CRAS Madeira em parceria com a Prefeitura irá proteger as mudas das variações climáticas e controlar alguns fatores que contribuem para o crescimento sadio e amadurecimento das espécies, como a iluminação adequada, o volume de água e a contenção de pragas. O solo também será adubado para proporcionar os nutrientes necessários e as mudas serão adaptadas até que estejam aptas a serem transplantadas, permitindo que elas tenham vida mais longa e proporcionem resultados mais positivos, com mais árvores fortes e resistentes.

Feito de madeira Maçaranduba certificada, o viveiro tem um leve declive para evitar o acúmulo de água em períodos chuvosos e canaletas para facilitar o seu escoamento. De acordo o arquiteto responsável pelo projeto, Luís Felipe Spangenberg, sócio da VS Arquitetura e Construção, a estrutura também traz o conceito de arquitetura acolhedora e funcional, com a adoção de sistema construtivo modular, ampliável e facilmente replicável, possibilitando o mínimo impacto ambiental e alta eficiência.