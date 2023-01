Amazon aposta em descontos em artigos de Volta Às Aulas - Reprodução / Freepik

Publicado 26/01/2023 16:00

Um catálogo completo, repleto de ofertas. Com a proximidade do início de um novo ano letivo e o aumento significativo das buscas por material escolar, a gigante varejista Amazon sai na frente da concorrência ao oferecer descontos exclusivos e condições especiais de pagamento em Volta Às Aulas. Vantagem para o consumidor, que encontra produtos pelo menor preço, sem sair de casa e com a opção de entrega gratuita.

Volta Às Aulas com valores a partir de R$106. Confeccionada em nylon à prova d'água, o item é resistente e ideal para o dia a dia. Na página de estojos, mochilas e lancheiras do marketing place, por exemplo, é possível garantir até 30% off. A mochila grande da marca Barakara está disponível em várias cores, sendo a escolha da Amazon em