Notebook da Lenovo inclui gratuitamente o pacote Microsoft 365 Personal - Reprodução / Amazon

Notebook da Lenovo inclui gratuitamente o pacote Microsoft 365 PersonalReprodução / Amazon

Publicado 11/01/2023 16:00

O ensino remoto já se provou eficiente e vem sendo adotado cada vez mais por escolas e universidades. Em casa, porém, os desafios para ter um bom desempenho são outros. Além de um ambiente confortável para os estudos, ter um bom computador - ou Notebook - faz toda a diferença na hora da absorção de novos conteúdos.

Notebook suporta bem os programas necessários para estudantes. Neste mês, o aparelho está saindo por E o Lenovo IdeaPad 3i Celeron é o dispositivo ideal para a rotina de aprendizado EAD. Com 4GB de memória RAM e um disco rígido de 128GB, osuporta bem os programas necessários para estudantes. Neste mês, o aparelho está saindo por R$1.599 no site da Amazon , com facilidade de pagamento em até 10X sem juros e entrega gratuita garantida para clientes Prime.

Portátil, o computador é leve e fino. Com o sistema operacional integrado do Windows 11 Home, o Notebook da Lenovo conta ainda com uma câmera de 720p para videochamadas de alta qualidade. O wi-fi AC torna as conexões ainda mais velozes.

Possui ainda uma tela antirreflexo de 15,6 polegadas que proporciona mais conforto visual. Por tempo limitado, o Notebook inclui também a assinatura de 12 meses do pacote Microsoft 365 Personal.