Crianças aproveitam o verão para brincar na Piscina Reprodução / Pixabay

Publicado 06/01/2023 16:00

Férias, verão e dias quentes. Janeiro é o mês em que adultos e crianças precisam se desafiar para driblar o suor sem deixar de garantir a diversão. E com os termômetros marcando mais de 35º em algumas regiões do Brasil, nada melhor do que um mergulho na Piscina.

Junto com o sol, a alta estação traz também um maior volume de buscas pelo termo “Piscina” em marketing places e no Google, por exemplo. De outubro para cá a pesquisa pela palavra cresceu 100%, tendo o dobro de números de usuários interessados. E de olho na demanda, a Amazon lançou um catálogo inteiramente dedicado ao assunto.