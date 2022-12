Artigos para pet ganham destaque entre presenteáveis no Natal - Reprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 23/12/2022 16:00

Eles são os nossos melhores amigos. Quem tem pet sabe: é praticamente impossível resistir aos rostinhos de pidões dos filhos de quatro patas. E como membros da família, eles também merecem ganhar presentes neste Natal.

A demanda aumentou e o varejo já tratou de promover catálogos e descontos também para produtos pet presenteáveis. No marketing place da Amazon, por exemplo, há uma ampla variedades de opções - com todas as faixas de preço.