Amazon investe em condições especiais para compra de última hora no NatalReprodução / Freepik

Publicado 21/12/2022 16:00

Para ninguém deixar de renovar a casa ou comprar aquele presente para uma pessoa querida - ou para si mesmo. Nesta reta final da Semana de Natal, pensando em quem deixou as compras para a última hora, a Amazon acaba de divulgar um catálogo repleto de condições especiais no seu marketing place.

Natal. No segmento de Casa Conectada , por exemplo, é possível encontrar Smart Lâmpadas com até 61% off. Já nos eletrônicos, o Echo Dot 4ª geração está com R$115 reais de desconto até o

Todas as ofertas da Amazon no Natal contam com a opção de entrega grátis garantida para clientes Prime.