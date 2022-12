Marketing places investem em ofertas de panettone para o Natal - Reprodução / Freepik

Publicado 20/12/2022 16:00

Tradição na mesa do brasileiro durante a ceia de Natal. Opção para presentear um amigo nas festas de fim de ano. Os sabores são muitos! E com certeza algum panettone vai agradar você.

Entre as opções, as mais populares são: com e sem frutas cristalizadas, seguida de chocolate (os chocottones) e o panettone trufado. Mas a lista é extensa. Por isso, neste mês, diversos marketing places - como a Amazon, por exemplo - apostaram em um catálogo dedicado exclusivamente à sobremesa.

Na gigante do varejo norte-americana há opções a partir de R$11,99, como o Mini Chocottone Bauduco de M&Ms. Já o panettone LaCreme com zero adição de açúcar da Cacau Show é oferecido por R$96,60.