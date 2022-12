Artigos de papelaria ganham maior procura em Dezembro - Reprodução / Freepik

Edu Rolemberg

Publicado 13/12/2022



Presente de Natal e amigo secreto. Fim de um ano, começo de outro. Início de um novo período escolar. Talvez você não perceba de cara, mas tudo isso pode demandar algo em comum: a compra de novos artigos de papelaria.

Para dar “check” em todos os itens da lista ou para agradar um amigo - quem sabe até mesmo se agradar - Dezembro é um mês em que, tradicionalmente, os artigos detêm uma maior procura. E, de olho no movimento do consumidor, a Amazon está com condições especiais na sessão de “Escritório”.