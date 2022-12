Cafeteria Nesspresso é a mais vendida no marketing place da Amazon - Divulgação / Nesspresso

Cafeteria Nesspresso é a mais vendida no marketing place da AmazonDivulgação / Nesspresso

Publicado 17/12/2022 09:00

A Interface prática chama a atenção: são 2 seleções programáveis com paragem automática de fluxo para cada preparação. As opções? Espresso ou Lungo, garantindo o prazer de quem não vive sem um bom café. Neste mês, a cafeteira Nesspresso é a opção mais vendida no segmento de bebidas quentes no marketing place da Amazon - e ela pode ser sua.

Disponível por R$369, a cafeteira tem alta tecnologia que conta com uma bomba de alta pressão e sistema de aquecimento rápido, o que garante que o café fique pronto em poucos segundos. O design é compacto e moderno, podendo ser levado para qualquer lugar.

As funcionalidades da cafeteira Nesspresso são fáceis de usar e garantem uma maior economia de energia. Para você ter noção, o modo de “poupança de energia” é ativado após 2 minutos do uso do aparelho, já o modo “off automático” após 9 minutos de inatividade.