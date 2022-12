Amazon promove catálogo de ofertas para casa - Reprodução / Freepik

Publicado 16/12/2022 16:00

É tradição: o brasileiro gosta de reformar a casa no mês de Dezembro. Há quem espere o período para aproveitar as ofertas de um comércio mais aquecido. Também há quem acredite que passar o Natal e virar o ano com tudo novo traga boa sorte. E, independente da motivação, neste ano o consumidor poderá encontrar ofertas exclusivas na Amazon.

Casa” a gigante do varejo oferece No catálogo “Renove Sua” a gigante do varejo oferece artigos com até 53% off . Tem opções para todas as necessidades e cômodos: piscina, jardim, garagem, sala, cozinha, banheiros e quartos.

Somam-se às promoções a facilidade de pagamento, com parcelamos sem juros, além da entrega grátis garantida ainda neste ano para algumas regiões - alguns produtos têm a gratuidade da entrega condicionada à assinatura Prime da Amazon. A página de descontos exclusivos para casa segue disponível até o dia 19 deste mês.