Leitor de livros Kindle se ajusta a iluminação do ambienteReprodução / Freepik

Publicado 05/01/2023 16:00

Leve, tecnológico e com uma ampla variedade de livros disponíveis. As possibilidades ao navegar em um Kindle são infinitas, assim como a imaginação de quem o lê. Com tecnologia capaz de se ajustar a temperatura de luz do ambiente, o e-reader acompanha o usuário para qualquer lugar, tendo uma bateria de longa duração que se mantém firme por até 10 semanas, com uma única recarga.

Parceiro do meio ambiente, além de evitar a impressão de milhões de folhas de papel para a confecção de livros, um Kindle ainda é desenvolvido pensando na sustentabilidade O modelo da 11ª geração, por exemplo, conta com uma média de 30% a 75% de plásticos reciclados em sua composição, além de 90% de magnésio reciclado.