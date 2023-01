Se exercitar para melhorar a saúde está entre os objetivos do brasileiro em 2023 - Reprodução / Freepik

Publicado 03/01/2023 19:30 | Atualizado 03/01/2023 19:48

“Ano novo, vida nova”. A frase pode parecer clichê, mas continua representando os objetivos de milhões de brasileiros que traçam novas metas assim que o ponteiro marca a 0h do dia 1 de janeiro. Entre as mudanças, cuidar da saúde costuma ser uma prioridade.

A contadora Geane Amorim, 26 anos, é uma que não deixa o treino escapar - nem nos dias de ressaca e feriado. Mesmo após passar a noite de réveillon celebrando com a família, tirou um tempo para se exercitar já nas primeiras horas do dia. “Dormi 4h e acordei para correr na praia, aproveitando o mar e o sol de 2023 para inaugurar o meu tênis novo. Depois eu tiro um cochilo à tarde, mas o treino de hoje está pago! E até Dezembro eu perco uns 20kg e melhoro a minha saúde”, contou bem humorada.

Assim como Geane, Carlos Dantas pretende perder peso ainda neste ano. O empreendedor de 42 anos, porém, ainda não começou a se exercitar, mas disse estar esperando a compra dos acessórios esportivos feita pela internet chegar. “Vai ser recebendo e começando a cuidar da saúde! Esse é meu objetivo”.

Além das promessas de atividades físicas, o começo de um novo ano representa também o aumento nas buscas na web por artigos que ajudam na queima de calorias ao longo dos exercícios. E de olho na demanda por saúde, alguns marketing places já oferecem ofertas e facilidades de compra para o consumidor.

Na Amazon, por exemplo, o kit extensor com 5 elásticos está saindo por R$31,20. Já o kit completo para musculação está disponível por R$52,90. As promoções contemplam todas as modalidades de atividades físicas que auxiliam na, tendo um catálogo inteiro com produtos destinados ao assunto.