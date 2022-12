Natal aumenta consumo em artigos para mesa posta - Reprodução / Freepik

Natal aumenta consumo em artigos para mesa postaReprodução / Freepik

Publicado 24/12/2022 09:00



Música ao fundo, papo de vinho, mesa farta e a família em volta. Entre tantas simbologias, as festas de fim de ano, como o Natal e a Virada, nos ajudam a reunir pessoas queridas para celebrar a vida. E para um bom anfitrião, nada melhor do que ter uma bela mesa posta durante o jantar.

Pratos, taças, talheres, guardanapos e jogo americano são a base de uma. De olho na tendência de consumo, a Amazon tem um catálogo repleto de opções para tornar o ambiente da refeição ainda mais agradável. Há artigos em oferta e com entrega garantida dentro do prazo pela gigante do varejo - além do frete gratuito para clientes Prime.