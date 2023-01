Kit com marca textos da Stabilo - Reprodução / Amazon

Publicado 04/01/2023 16:00

Coloridos, divertidos, organizadores e com personalidade. Ter um marca texto em mãos pode ser exatamente o que um estudante vai precisar para se sair bem no ano letivo que se inicia. Sua função é autoexplicativa pelo nome, mas os resultados de uma anotação bem dividida é surpreendente.

A estudante de jornalismo Marcela Gusmão, por exemplo, utiliza cada cor do seu kit com marca texto para designar a uma matéria em específico. Dessa forma ela consegue encontrar o assunto com mais facilidade na hora de revisar o conteúdo. “Ajuda principalmente na hora de me preparar para uma prova. No ano passado eu gastei, sei lá, uns 12 marca textos. Neste ano não vai ser diferente, pois já comecei a comprar a minha coleção para 2023”.