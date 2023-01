Extrator de sucos Mondial Turbo Premium E-10 - Reprodução / Amazon

Extrator de sucos Mondial Turbo Premium E-10Reprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 08/01/2023 11:00

Modelo turbo premium. Elegante, funcional e super silencioso. O extrator de sucos Mondial é força e eficiência para preparar sucos com rapidez e praticidade. Nesta semana, o eletroportátil está com R$89,90 de desconto no site da Amazon - por tempo limitado.