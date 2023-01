Procura por livros didáticos aumenta com a proximidade da Volta às Aulas - Reprodução / Freepik

Procura por livros didáticos aumenta com a proximidade da Volta às AulasReprodução / Freepik

Publicado 10/01/2023 16:00

Janeiro é oficialmente o mês da procura por livros didáticos. Com a proximidade do início do novo período letivo, livrarias de todo o Brasil veem suas vendas aumentarem, tendo a alta demanda de consumidores interessados em títulos de variadas editoras como o principal motivo por um bom faturamento. E no varejo online não é diferente.

De olho na tendência de mercado e sabendo que ganha o cliente quem tiver os melhores preços, a Amazon lançou uma loja de livros usados . A iniciativa visa facilitar a busca do consumidor pelo livro didático desejado sem que ele precise sair de casa. Vantagem para o consumidor e para o comerciante, que passa a ter mais um canal de vendas.

E para garantir a procedência, os livros usados ofertados no sebo online seguem padrões de qualidade, estando enquadrados com selos de: “Como Novo”, ”Muito bom”, “Bom” e “Aceitável”. Um dos destaques é o livro " Gramática - Texto, Reflexão e Uso ", que de R$284,99 sai por R$200. Já o livro " Aprender Juntos - Português - 4º Ano " está disponível por R$69,90 - o preço do exemplar novo é R$195.

Para os clientes Prime da Amazon, a entrega garantida dos livros é gratuita.