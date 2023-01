Promimidade da Volta Às Aulas aumenta a procura por sapato infantil - Reprodução / Freepik

Promimidade da Volta Às Aulas aumenta a procura por sapato infantilReprodução / Freepik

Publicado 27/01/2023 16:00

Um catálogo repleto de opções de calçados em oferta. Há opções para meninos e meninas, dos mais variados temas e estilos. Neste mês, atendendo a uma demanda de mercado, Amazon promove descontos exclusivos em sapato, integrando as promoções de Volta Às Aulas e Fardamento Escolar.

O modelo dePolg unissex, com sola macia antiderrapante e acabamento em couro está disponível a partir de R$55,29 . Já a Crocs de variadas cores, com tamanhos até o número 28, está em oferta por R$148,74

O mocassim masculino da marca Pópidí - também com acabamento em couro sintético - está disponível por R$60,90 . Ainda é possível encontrar sapato infantil feminino por R$49,20 na compra internacional da gigante do varejo.

Há também opções empara adolescentes, como o tênis feminino casual da marca Estilo Shoes , disponível por R$99,90. Os tamanhos vão até o número 40. E para quem prefere apostar no clássico, o modelo All Star da marca Converse está saindo com valores a partir de R$229,90, com modelos em várias cores.