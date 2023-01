Amazon promove ofertas exclusivas em utensílios de cozinha - Reprodução / Freepik

Amazon promove ofertas exclusivas em utensílios de cozinhaReprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 28/01/2023 09:00

Funcionalidade e praticidade. Ter uma cozinha bem equipada pode ser sinônimo de tempo poupado e alimentos bem preparados. E para quem quer economizar, é possível encontrar ofertas exclusivas em utensílios no marketing place da Amazon.

Somente nesta semana o ralador inox da marca Euro Home , com 6 faces de 9 polegadas e detalhes em vermelho está saindo por R$21,40 (37% off). Já o faqueiro inox Malibu da Tramontina , com 24 peças para a, está em oferta por R$67,45.