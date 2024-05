Book Friday Amazon tem milhares de livros com desconto - Reprodução / Pixabay

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 17/05/2024 14:50 | Atualizado 17/05/2024 14:50

A tão aguardada Book Friday da Amazon começou nesta sexta-feira (17) , trazendo milhares de ofertas para os amantes da leitura. Com descontos que chegam a 69% em livros físicos, o evento promocional inclui títulos de diversos gêneros, garantindo opções para todos os gostos. A promoção se destaca principalmente por permitir que leitores renovem suas estantes com obras aclamadas por leitores e críticos a preços acessíveis. O evento segue até segunda-feira (20).

E entre os destaques da, estão títulos populares com descontos expressivos. " A Empregada ", por exemplo, escrito por Freida McFadden, é um thriller psicológico que acompanha Millie, funcionária de uma família aparentemente perfeita - mas que esconde segredos perturbadores. Está com 39% de desconto, saindo por R$36,42.

Já o " Pequeno manual antirracista ", da filósofa e ativista Djamila Ribeiro, que aborda temas como racismo, negritude e violência racial, está com 69% de desconto, saindo por apenas R$13,90. Essa é uma obra que se tornou popular na internet, sendo amplamente discutida e recomendada.

Outro destaque é " Imperfeitos ", de Christina Lauren, com 67% de desconto, por apenas R$14,87. O romance segue Olive, que se considera a gêmea azarada, e Ethan, em uma lua-de-mel no Havaí, logo após um incidente inusitado no casamento da irmã de Olive. A trama é repleta de diálogos espirituosos e cenários deslumbrantes.