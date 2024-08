Headphone Philco modelo PFO02P - Reprodução / Amazon

Publicado 07/08/2024 16:00

Ouvir música vai muito além do simples prazer auditivo: trata-se de uma experiência que pode melhorar o humor, aumentar a concentração e até fortalecer os laços entre pais e filhos. E neste Dia dos Pais, nada melhor do que presentear com algo que proporcione esses momentos especiais.

Por poucas horas, a Amazon está cheia de ofertas irresistíveis em fones de ouvido e caixas de som Philco, perfeitas para quem quer dar um presente marcante sem estourar o orçamento. Confira abaixo as promoções de Dia dos Pais:

Para os filhos que buscam uma opção de qualidade, mas com preço acessível, o headphone Philco PFO02P surge como uma excelente escolha. Com o valor promocional de R$99,90 , esse modelo oferece som de alta fidelidade e suavização de ruídos, além de ser incrivelmente confortável - graças ao seu design ergonômico e áreas almofadadas. É o presente ideal para aquele pai que gosta de se perder nas melodias ou precisa de um equipamento confiável para suas chamadas e videoconferências.

Outra ótima opção para pais modernos é o fone de ouvido Philco PFI200P Air Beats , em oferta por R$199,90. Esse modelo sem fio, equipado com Bluetooth V5.3, proporciona uma conexão rápida e estável, perfeita para ouvir podcasts, assistir vídeos ou curtir playlists durante atividades físicas. Com proteção IPX4 contra suor e respingos d'água, além de 28 horas de autonomia, é um presente que combina praticidade e estilo, atendendo às necessidades dos pais mais dinâmicos.

E se a intenção for transformar qualquer ambiente em uma verdadeira festa, uma caixa de som pode ser a pedida certa. A Philco Bluetooth PCX4500 , por exemplo, está disponível por R$639,90. Com 300W de potência, ela oferece um som potente e claro, ideal para animar reuniões de família ou eventos entre amigos. Suas luzes LED e bateria interna com duração de até 4 horas também fazem dela uma escolha divertida e versátil.

Para os pais que são verdadeiros aficionados por música, a Philco PCX6700 Ex Bass Bluetooth é outro presente à altura. Disponível por R$699,90, essa caixa acústica oferece 650W de potência e uma conectividade avançada que garante uma experiência sonora envolvente. Com a função Flash Lights e opções de conectividade múltiplas, ela não só proporciona um som de qualidade, mas também adiciona um toque visual às festas e reuniões.

Vale ressaltar ainda que essas promoções de Dia dos Pais contam com a opção de entrega rápida gratuita, proporcionando momentos inesquecíveis por um baixo preço e reforçando o poder transformador que a música tem na vida de todos nós.