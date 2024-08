Drink Aperol Spritz - Reprodução / Aperol

O Aperol Spritz se tornou o queridinho das redes sociais desde que viralizou em um vídeo no Reels do Instagram, sendo eleito por muitos usuários o drink perfeito para os momentos de descontração com amigos. Com sua cor vibrante e sabor refrescante, a bebida se destaca como a escolha ideal para os dias mais quentes. E se você ainda não experimentou ou quer aprender a preparar essa receita, é só ficar por aqui que O Dia Mais vai te mostrar como fazer.

Preparar um Aperol Spritz não tem mistério, mas exige alguns segredinhos para que o resultado final seja perfeito. A combinação de Aperol, Prosecco e água com gás é simples, mas a escolha dos ingredientes certos é essencial.

Receita do Aperol Spritz

Para fazer um Aperol Spritz que vai impressionar seus amigos, siga o passo a passo abaixo:

- Fatia de laranja para decorar; - 3 xícaras de Prosecco - 2 xícaras de Aperol - 1 xícara de água com gás - Gelo;- Fatia de laranja para decorar;

Modo de preparo:

Encha um copo grande com gelo. Depois, adicione as 3 xícaras de Prosecco. Em seguida, acrescente as 2 xícaras de Aperol. Complete com a água com gás.

Feito isso, é preciso mexer a mistura levemente e adicionar uma fatia de laranja para decorar o recipiente. Agora basta servir e aproveitar o sabor!

Se quiser inovar, porém, também vale experimentar fazer cubos de gelo de Aperol! Para isso, misture 2 xícaras de Aperol com 1 xícara de suco de laranja e 1 xícara de limonada. Despeje a mistura em formas de gelo e deixe congelar. Na hora de servir, adicione os cubos de Aperol a uma taça com Prosecco e uma fatia de laranja. Essa é outra maneira divertida e prática de surpreender na hora do brinde.