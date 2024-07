Smart TV Samsung Crystal de 43 polegadas - Reprodução / Amazon

Smart TV Samsung Crystal de 43 polegadasReprodução / Amazon

Publicado 28/07/2024 11:00

A Amazon acaba de lançar uma promoção imperdível para quem busca qualidade e inovação em entretenimento doméstico: a smart TV Samsung Crystal 4K de 43 polegadas está com um desconto de R$400 por tempo limitado. Essa é uma oportunidade que promete transformar a experiência de assistir TV com recursos de ponta.

Com tecnologia Crystal 4K, exclusiva da Samsung, essa TV se destaca ao otimizar qualquer conteúdo para a resolução 4K, proporcionando uma imagem detalhada e vibrante. Também conta com o Motion Xcelerator, que garante uma fluidez impressionante nos movimentos - ideal para quem gosta de jogos e filmes de ação. O HDR, por sua vez, aprimora o brilho e o contraste, realçando detalhes em cenas claras e escuras.

O som desse televisor também recebe atenção especial com o recurso “Som Adaptativo”, que calibra automaticamente o áudio de acordo com a cena, garantindo uma experiência sonora imersiva. Outro destaque é o controle remoto SolarCell, recarregável por energia solar, luz ambiente e ondas de radiofrequência, eliminando a necessidade de pilhas e contribuindo para a sustentabilidade.

Já o comando de voz integrado com Bixby e Alexa permite controlar a TV sem usar as mãos, facilitando a navegação por aplicativos, a mudança de canais e o ajuste de volume. A segurança fica garantida com a tecnologia Samsung Knox, que protege dados e dispositivos conectados contra acessos não autorizados. E o SmartThings transforma a TV em uma central de automação, permitindo controlar outros aparelhos inteligentes de casa.

Mas além de todas essas funcionalidades, atambém ajuda a economizar energia com o AI Energy Mode, que ajusta automaticamente o brilho da tela com base na iluminação do ambiente. Com todas essas características, o aparelho está disponível por R$1.994,05 e inclui a opção de entrega gratuita garantida. E para conferir essa e outras ofertas, basta clicar aqui.