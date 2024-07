Mop Lava e Seca da marca Flash Limp - Reprodução / Amazon

Publicado 24/07/2024 16:00



Os equipamentos de limpeza doméstica têm evoluído cada vez mais para oferecer soluções práticas e eficientes. Atualmente, a marca Flash Limp, conhecida por sua qualidade e inovação, está oferecendo mops com descontos de até 33% na Amazon. Essa promoção, entretanto, é por tempo limitado, mas representa uma excelente oportunidade para renovar o arsenal de limpeza com produtos de alta eficiência.

mop Entre os modelos em destaque está o spray com dispenser , disponível por R$72,90, uma oferta com 16% de desconto. Esse mop é acionado facilmente por uma alavanca e possui um refil de microfibra lavável, tornando-o ideal para quem busca durabilidade e praticidade. Sua capacidade de 400ml do dispenser facilita o uso em pisos frios, sintéticos ou de madeira, alcançando até os cantos mais difíceis.

Outro produto em promoção é o mop spray 2 em 1 com reservatório , que custa R$79,90, uma redução de 13% no preço original. Esse modelo se destaca pela sua versatilidade, podendo ser usado para limpar janelas, vidraças, além de diferentes tipos de pisos. Com design articulado, ele alcança locais difíceis, e o refil de microfibra - também lavável - garante uma limpeza eficiente e duradoura.

Já o mop FIT giratório 3 em 1 com balde está com 33% de desconto , saindo por R$69,90. Esse modelo oferece três tipos de refis, ideais para diferentes necessidades de limpeza, desde a remoção de manchas difíceis até a limpeza seca. Com uma base flexível e um cabo ajustável, ele torna a limpeza de áreas de difícil acesso muito mais fácil. A capacidade do balde de 8 litros também proporciona autonomia para a limpeza sem a necessidade de constantes trocas de água.

Para completar a lista de ofertas, o mop Lava e Seca aparece com 33% de desconto , disponível por R$89,90. Multifuncional, é capaz de substituir vários equipamentos de limpeza tradicionais com eficiência. Seu sistema de compressão vertical e base de microfibra lavável garantem uma limpeza profunda e econômica, ideal para diferentes tipos de pisos e superfícies.