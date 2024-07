Caixa de som Infinite Waaw com luzes em LED - Reprodução / Amazon

Caixa de som Infinite Waaw com luzes em LEDReprodução / Amazon

Publicado 19/07/2024 15:42

Prime Day , evento de promoções organizado pela Amazon, começou na última terça-feira (16) e segue até este domingo (21). Durante esse período, várias ofertas têm surgido e desaparecido rapidamente, destacando-se pela variedade de produtos e descontos atrativos.

Uma das grandes oportunidades nesta sexta-feira (19) é a promoção na categoria “Caixa de Som”, com descontos que chegam a até R$400. Uma oportunidade para os consumidores a chance de adquirir equipamentos de alta qualidade a preços reduzidos.

Entre as ofertas destacadas, a caixa de som Bluetooth Zarobo , por exemplo, está com R$400 de desconto, sendo vendida por R$899. O modelo tem 1500W de potência distribuída em dois alto-falantes de 8 polegadas e um Tweeter Piezo, garantindo alta fidelidade ao som. Com LEDs decorativos na parte frontal, a Zarobo se destaca em qualquer festa. E a bateria recarregável de longa duração permite horas de uso contínuo, enquanto as múltiplas opções de conexão – incluindo Bluetooth, entrada AUX, leitor de cartão e USB – oferecem versatilidade para todas as suas playlists.

Outro modelo em promoção é a caixa de som amplificada Bluetooth TRC , com desconto de R$300, custando R$799. Esse modelo possui dois alto-falantes de 8 polegadas e 1000W RMS de potência. A TRC vem equipada com antena interna, adaptador de voltagem e bateria de lítio, além de funcionalidades como Bluetooth, entrada auxiliar, USB e iluminação frontal com display de LED. A caixa de som conta também com alça embutida e rodas, facilitando o transporte para qualquer lugar.

Já a caixa de som Bluetooth 3 Angle Sound i2GO está com R$50 de desconto , custando R$150,40. Com 12W de potência, o modelo compacto oferece qualidade sonora excepcional e bateria de até 10 horas de duração. Resistente a respingos d'água, é ideal para uso externo. Sua conexão Bluetooth 5.3 ainda garante um alcance de até 10 metros, permitindo a conexão com diversos dispositivos.

E a caixa de som Bluetooth Xboom Go XG5S LG também está em promoção , com R$110 de desconto, por R$449. Com 20W RMS de potência, bateria de até 18 horas e proteção IP67, esse modelo é perfeito para quem busca potência e durabilidade. A LG Xboom Go XG5S possui iluminação de estúdio com mais de 16 milhões de cores personalizáveis, criando o ambiente perfeito para qualquer ocasião.

Outra oferta é a da caixa de som Bluetooth Infinite 100 Waaw , com R$160 de desconto, por R$869,25. Com 100W RMS de potência e quatro alto-falantes - incluindo dois tweeters e dois full ranges - a Infiniti 100 garante clareza sonora em todas as frequências. A função “True Wireless Stereo” permite conectar duas unidades para uma experiência sonora expansiva. Com 14 horas de autonomia, resistência a respingos e show de luzes em LEDs, esse modelo transforma qualquer festa.

Aparelhos JBL

A caixa de som Bluetooth Pulse 5 JBL está com R$145 de desconto , custando R$1.074,99. Com show de luzes 360º, até 12 horas de reprodução e resistência à poeira e água (IP67), a Pulse 5 é ideal para qualquer ambiente. Sua tecnologia PartyBoost permite conectar múltiplas caixas JBL compatíveis, criando uma experiência sonora imersiva.

Por fim, a caixa amplificada Subwoofer JBL está com R$100 de desconto , por R$1.177,99. Esse modelo possui 200W RMS de potência, subwoofer de 8 polegadas e radiadores passivos. Com controle remoto e fácil instalação, é uma opção robusta para quem busca som de alta qualidade.