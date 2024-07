Vodka Ciroc Original de 750ml - Reprodução / Amazon

Vodka Ciroc Original de 750mlReprodução / Amazon

Publicado 15/07/2024 16:00

Celebrar os bons momentos com uma bebida de qualidade ficou ainda mais acessível nesta segunda-feira. Isso porque uma seleção especial de vodkas premium em oferta está disponível na Amazon, com até 37% de desconto por tempo limitado. Trata-se de uma boa oportunidade para quem aprecia bebidas quentes, com marcas consagradas como Ciroc, Absolut, Ketel One e Skyy pelos menores preços.

vodka holandesa, criada na cidade de Schiedam há mais de 300 anos, é resultado da tradição da família Nolet, que passa de geração em geração a paixão pela produção artesanal. Ketel One é reconhecida como a vodka número 1 nos 50 melhores bares do mundo, sendo recomendada por bartenders internacionalmente. Produzida a partir de trigo selecionado, em pequenos lotes, seu processo de fabricação inclui a exclusão dos primeiros e últimos 100 galões de cada destilação para garantir a excelência. Com um sutil aroma de funcho e um sabor equilibrado - com um toque de pimenta branca - Ketel One é uma referência em qualidade. vodka Ketel One de 1 litro , por exemplo, está com 37% de desconto e pode ser adquirida por R$79. Essaholandesa, criada na cidade de Schiedam há mais de 300 anos, é resultado da tradição da família Nolet, que passa de geração em geração a paixão pela produção artesanal. Ketel One é reconhecida como a vodka número 1 nos 50 melhores bares do mundo, sendo recomendada por bartenders internacionalmente. Produzida a partir de trigo selecionado, em pequenos lotes, seu processo de fabricação inclui a exclusão dos primeiros e últimos 100 galões de cada destilação para garantir a excelência. Com um sutil aroma de funcho e um sabor equilibrado - com um toque de pimenta branca - Ketel One é uma referência em qualidade.

Outra excelente oferta é a da vodka Skyy de 750ml , disponível com 22% de desconto por R$29,90. Essa bebida é destilada quatro vezes e filtrada três, resultando em uma vodka suave e versátil, ideal para diversas combinações. Com um processo de produção inovador, a Skyy se destaca pela pureza e pela capacidade de se adaptar a diferentes misturas, sendo uma escolha certeira para qualquer ocasião.

Já a famosa vodka Absolut de 750ml está em promoção com um desconto de R$38, saindo por R$71,59. Produzida na Suécia a partir de ingredientes naturais e sem adição de açúcar, a Absolut é conhecida por seu sabor puro e único. Com um processo de destilação contínua introduzido por Lars Olsson Smith em 1879, a vodka tem sabor rico e encorpado, com toques de grãos e frutas secas - o que a torna perfeita para diversas combinações de drinks.

Para quem busca uma experiência de sabor ainda mais sofisticada, porém, a vodka Ciroc Original de 750ml está com 10% de desconto, por R$169. Elaborada a partir das mais finas uvas brancas francesas e destilada cinco vezes, Ciroc oferece um sabor fresco e marcante. É ideal para momentos de celebração, proporcionando uma experiência refinada e agradável, perfeita para aqueles que apreciam uma bebida de alta qualidade.