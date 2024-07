Café Fazenda Floresta Especial Arara - Reprodução / Amazon

Publicado 08/07/2024 16:00

O aroma do café fresco pela manhã é um dos prazeres simples da vida, especialmente quando se trata de um café gourmet. Para os entusiastas dessa bebida tão amada, nada é mais gratificante do que encontrar uma seleção de cafés especiais que proporcionam uma experiência sensorial única. Recentemente, diversas ofertas exclusivas foram lançadas pela Amazon, trazendo opções de alta qualidade a preços acessíveis - com a comodidade de entrega rápida e gratuita.

café gourmet, destaca-se o Entre as opções de, destaca-se o café Torrado e Moído Gourmet Portinari 3 Corações , disponível por apenas R$16,99. Esse café é perfeito para quem aprecia um sabor robusto e a conveniência do café moído, sem abrir mão da qualidade.

Outra oferta imperdível é a do café Fazenda Floresta Especial Arara , vendido por R$31,50. Esse café em grãos, 100% arábica, é cultivado em solo vulcânico no Vale da Grama. Com uma pontuação de 85 pela Speciality Coffee Association, possui notas sensoriais de mel e banana-passa - além de uma acidez cítrica adocicada e finalização com sabor de caramelo - proporcionando uma complexidade de sabores para os paladares mais exigentes.

Já para quem busca uma experiência ainda mais exclusiva, o café em grãos Por Elas Pausa Pro Café é uma excelente escolha, custando R$51. Esse café premium é produzido a partir de microlotes selecionados, apresentando notas de frutas amarelas como manga, pêssego e tangerina. Além disso, é um produto que promove o empoderamento feminino, sendo produzido e torrado por mulheres.

Outra opção de destaque é o café torrado e moído Bourbon Baggio , disponível por R$24,90. Esse café artesanal oferece um paladar definido com acidez sutil e notas gustativas marcantes. Cultivado nas regiões de Mogiana Paulista e Sul de Minas Gerais, é um verdadeiro representante do café brasileiro de alta qualidade, já tendo conquistado diversos prêmios pela ABIC.