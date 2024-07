Ducha de banho - Reprodução / Pixabay

Publicado 02/07/2024 16:00

A decisão entre o chuveiro elétrico e a ducha elétrica é um ponto importante para quem está construindo ou reformando um banheiro. Ambos as opções prometem um banho relaxante, mas suas diferenças podem influenciar na escolha.

A ducha elétrica possui uma resistência externa na tubulação, aquecendo a água antes de chegar ao chuveiro. O funcionamento do aquecimento de água é a principal diferença entre os dois. O chuveiro elétrico usa uma resistência interna, aquecendo a água diretamente ao passar pelo aparelho. Em contraste, a ducha elétrica possui uma resistência externa na tubulação, aquecendo a água antes de chegar ao chuveiro.

Na instalação, a ducha elétrica demanda mais trabalho. É necessário conectar à tubulação e, possivelmente, ajustar a fiação elétrica. Os chuveiros elétricos são mais simples, bastando substituir o modelo antigo pelo novo.

Quanto ao desempenho, porém, o chuveiro elétrico oferece um jato de água mais forte e volumoso, ideal para quem gosta de uma pressão maior. Já as duchas elétricas têm um jato mais suave, mas satisfatório, com opções de regulagem de temperatura mais precisas - ajustando-se melhor às preferências individuais.

O consumo de energia é outra preocupação importante na hora da escolha. Os chuveiros elétricos são geralmente mais eficientes, aquecendo a água rapidamente. No entanto, as duchas elétricas podem ser vantajosas para quem dispõe de tarifas de energia diferenciadas, permitindo aquecer a água previamente e economizar.

E a segurança, claro, não pode ser deixada de lado. Tanto chuveiros quanto duchas elétricas devem ser certificados pelo Inmetro, garantindo conformidade com as normas de segurança. Seguir as instruções do fabricante e contratar profissionais qualificados para ajustes na rede elétrica são outros fatores essenciais.

E ao escolher entre chuveiro e ducha elétrica, é importante considerar as necessidades específicas, desde a instalação até o desempenho e a economia de energia. Avaliar as opções disponíveis no mercado, como as ofertas exclusivas, pode facilitar a decisão e garantir um banho agradável e seguro.