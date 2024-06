Espresso Nescafé com chocolate - Reprodução / Nestlé

Publicado 27/06/2024 16:00

O sucesso do Masterchef 2024 tem impactado mais do que apenas a audiência televisiva. O programa, apresentado por Ana Paula Padrão e com os jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, não só desafia os participantes a criarem pratos incríveis, mas também destaca marcas parceiras que se tornaram essenciais na cozinha dos competidores. Entre elas, Nescafé se destaca, oferecendo uma linha diversificada de produtos que agora estão em promoção exclusiva - por tempo limitado.

Durante o Masterchef, os participantes são frequentemente desafiados a incluir ingredientes Nescafé em suas receitas, criando pratos que surpreendem tanto pelo sabor quanto pela inovação. Inspirados pelo programa, muitos consumidores têm buscado esses produtos para replicar as receitas em casa. E ciente dessa demanda, a Amazon lançou uma série de ofertas imperdíveis para os principais produtos, facilitando o acesso do público a cafés de qualidade.

Entre as promoções, destaca-se o " Nescafé café em cápsulas Brasil com 10 unidades ", disponível por R$19,79 com 15% de desconto. Esse produto captura a essência do café brasileiro, desde a planície ao planalto, refletindo o cuidado e o conhecimento dos cafeicultores locais.

Outra oferta atrativa é a do " Nescafé Gold Espresso com 100g ", por R$19,59, uma redução de 31% no preço. Esse espresso solúvel combina grãos selecionados para proporcionar um café aromático, com notas de caramelo e uma crema perfeita.

Para os apreciadores de cafés especiais, o " Nescafé café torrado e moído Origens Serras do Alto Paranaíba com 250g " está sendo vendido por R$26,99. Proveniente do Cerrado Mineiro, essa variedade oferece uma bebida intensa, com sabor que remete a rapadura, caramelo e pudim de leite, destacando a alta qualidade e sustentabilidade da produção local.

Já para quem prefere a praticidade do café solúvel, o " Nescafé café solúvel original com 100g " está disponível por R$13,85, com 21% de desconto. Esse café é conhecido por sua intensidade extra forte e grãos selecionados de qualidade superior.

O Masterchef tem mostrado que é possível unir praticidade e sofisticação na cozinha, e Nescafé tem sido um aliado fundamental para os participantes do programa. Com essas ofertas, os fãs do reality show podem experimentar e criar suas próprias receitas em casa, aproveitando a mesma qualidade dos ingredientes utilizados pelos competidores.