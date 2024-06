Smart TV Samsung AI Big 8K de 75 polegadas - Reprodução / Amazon

Publicado 22/06/2024 09:00

Com a rápida evolução tecnológica, as TVs 8K estão se tornando cada vez mais procuradas pelos consumidores, oferecendo uma qualidade de imagem impressionante que transforma a experiência de assistir televisão em algo extraordinário. No mercado brasileiro, esses modelos variam significativamente de preço, com valores que vão de R$5.700 a até R$21.000, dependendo da marca, do tamanho da tela e das tecnologias embarcadas.

TV 8K começa com a E as opções decomeça com a smart TV Neo QLED de 55 polegadas , disponível por R$5.794,05 na Amazon. Esse é um modelo da Samsung que oferece uma resolução impressionante de 7.680 X 4.320 pixels, utilizando a tecnologia Mini LED que melhora o brilho e o contraste da imagem. Com um processador equipado com inteligência artificial, essa TV ainda ajusta automaticamente a qualidade da imagem e do som, proporcionando uma experiência audiovisual mais imersiva. E seu design ultrafino e a integração com Alexa tornam o modelo uma excelente escolha para quem procura modernidade e alta tecnologia a um preço um pouco mais acessível.

Subindo na faixa de preços, porém, a smart TV TCL 8K de 75 polegadas se destaca com um desconto de 24% , saindo por R$7.399. Esse modelo combina a tecnologia QLED Mini LED com uma taxa de atualização de 120Hz, proporcionando imagens mais fluidas e cores vibrantes. O modelo de TV também conta com Dolby Vision Atmos, HDR10+, wi-fi Dual Band, Bluetooth integrado e suporte a comandos de voz via Google Assistente. Com seu design sem bordas, oferece uma experiência visual mais imersiva, ideal para grandes salas de estar.

Para aqueles que desejam uma experiência audiovisual ainda mais sofisticada, a smart TV Neo Samsung 8K de 65 polegadas , disponível por R$10.924,05, é outra excelente opção. Equipado com o processador Neural Quantum 8K, esse modelo utiliza 64 redes neurais para realizar upscaling de resolução, melhorando a qualidade das imagens de conteúdos com resolução inferior. O Infinity Design, que é elegante e ultrafino, combinado com Dolby Atmos e som em movimento, oferece uma experiência de som e imagem incomparável.

E no topo da linha está a smart TV Samsung AI Big 8K de 75 polegadas , disponível por R$21.107,99. Esse modelo é uma verdadeira obra-prima da tecnologia, com um painel que pode atingir até 165Hz - proporcionando uma clareza de movimento excepcional. O processador com inteligência artificial faz upscaling de imagens para 8K, oferecendo uma nitidez incrível mesmo para conteúdos com menor resolução. Já o som Dolby Atmos e o design Infinity One elevam a experiência de assistir TV a um novo patamar. Com 33 milhões de pixels, essa TV oferece a melhor resolução de imagem disponível no mercado, certificada pela 8K Association.