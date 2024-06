Forma de silicone para airfryer - Reprodução / Amazon

Publicado 16/06/2024 11:00

A airfryer já conquistou seu lugar na cozinha de muitos brasileiros, prometendo uma maneira mais saudável e prática de preparar alimentos. E com o aumento da popularidade desse eletroportátil, surgiram também diversos acessórios para otimizar seu uso, como as formas de silicone para airfryer

Essas formas se destacam por oferecerem praticidade, economia e segurança no preparo das refeições. Feitas de silicone - na maioria das vezes - as formas para airfryer são ecológicas, resistentes ao calor e ao desgaste. Suportam temperaturas de até 240°C e podem ser utilizadas não apenas na airfryer, mas também no micro-ondas, lava-louças e freezer.

Ainda costumam ser reutilizáveis, evitando o gasto contínuo com forros de papel altamente inflamáveis - o que não só economiza dinheiro, como também reduz o risco de acidentes. E a estrutura dessas formas de silicone é inteiramente pensada para melhorar a circulação de ar durante o preparo dos alimentos, mantendo o sabor e a umidade naturais dos pratos.

A flexibilidade do material, por sua vez, permite que as formas sejam viradas do avesso para uma limpeza eficiente, sem esforço. Esse detalhe torna o uso das formas de silicone ainda mais atraente - já que uma cozinha limpa e organizada é sempre um objetivo desejável.

E para aqueles que buscam economizar, o kit com duas peças, disponível na Amazon por apenas R$12 (com 40% de desconto) , é uma excelente opção. Esse preço promocional, aliado à possibilidade de entrega rápida, torna a compra ainda mais vantajosa.