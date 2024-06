Kit de confecção de sushi - Reprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 11/06/2024 16:00

Preparar sushi em casa pode ser uma experiência divertida e deliciosa, trazendo um pouco da culinária oriental para a sua cozinha. Para quem deseja se aventurar na arte de fazer sushi, há uma variedade de utensílios que facilitam o processo e garantem um resultado digno de restaurante japonês.

Ainda para os iniciantes, o kit de confecção de sushi por R$48,23 é a opção perfeita. Esse conjunto feito de bambu, natural e saudável, inclui uma colher, cinco pares de pauzinhos, uma lâmina de sushi e duas cortinas de sushi, - suficientes para o uso diário. Com instruções de cuidados simples, o kit garante uma experiência completa na preparação do sushi caseiro, sem complicações.

Outra ferramenta indispensável para o sushi brasileiro é a máquina aplicadora de cream cheese , disponível por R$166,34. Esse aplicador, fabricado em plástico resistente com êmbolo de inox, facilita a aplicação do cream cheese no sushi e temaki. Seu design desmontável facilita a armazenagem e limpeza, garantindo praticidade e qualidade na sua cozinha.