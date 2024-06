Casal dividindo uma taça de vinho tinto - Reprodução / Freepik

Publicado 09/06/2024 11:00

Com o Dia dos Namorados se aproximando , escolher o vinho perfeito para celebrar pode parecer um desafio de última hora. No entanto, uma seleção especial de vinhos em promoção na Amazon, com entrega rápida, promete facilitar essa tarefa e tornar a noite desta quarta-feira (12) ainda mais especial.

tinto Chac Chac, com 21% de desconto , é uma excelente opção dentre os vinhos, saindo por R$34,90. Com uma cor rubi intensa, esse vinho apresenta notas de ameixa e morango no aroma, além de taninos macios e toques suaves de baunilha, resultado dos seis meses de envelhecimento em barricas de carvalho francês e americano. Ideal para ser servido a 18°C, possui teor alcoólico de 14% e uma estimativa de guarda de até quatro anos.

Outra escolha certeira é o vinho tinto Casillero Del Diablo, que está com 20% de desconto , custando R$59. Esse vinho chileno, produzido com uvas carmenere do Vale Central, é perfeito para acompanhar carnes, massas com molho, embutidos e queijos. Com um corpo mediano, traz notas de ameixas escuras e especiarias, oferecendo uma experiência rica e equilibrada.

Para quem busca uma opção de vinho com um mais toque clássico, porém, o tinto Periquita, por R$59,40 , com 14% de desconto, destaca-se com seu visual vermelho rubi brilhante e aromas de frutas vermelhas maduras, eucalipto, mirtilo, pimenta do reino, café e baunilha. Esse vinho harmoniza bem com carnes vermelhas, carnes de caça e queijos duros, tornando-se uma escolha sofisticada.

Branco e rosé

Para os apreciadores de vinho branco, o Casal Garcia está disponível por R$74,90 . Conhecido como o vinho verde mais vendido no mundo, Casal Garcia é leve, frutado, ligeiramente efervescente e refrescante. Com um visual amarelo palha com reflexos esverdeados, oferece aromas de frutas cítricas e toques florais. Harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar e queijos leves, sendo um verdadeiro embaixador da alegria.

Já o vinho rosé Mateus, em oferta por R$63,90 , é ideal para um momento refrescante. Esse vinho, com sua versatilidade, acompanha bem refeições ligeiras, peixes, mariscos, carnes brancas, grelhados e saladas. Suas características únicas também o tornam perfeito para pratos da cozinha italiana e várias cozinhas asiáticas, como a chinesa, japonesa, vietnamita e tailandesa.