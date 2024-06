Casal troca presentes de Dia dos Namorados - Reprodução / Freepik

Casal troca presentes de Dia dos Namorados Reprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 04/06/2024 16:00

Na busca pelo presente ideal para este Dia dos Namorados? O Dia Mais preparou uma lista de produtos que vão surpreender e agradar a qualquer perfil, todos por até R$400 e com a vantagem de entrega rápida! Abaixo, alguns destaques que prometem conquistar os corações dos apaixonados.

Para quem deseja unir beleza e praticidade neste, a escova secadora Uau 4 em 1 da Cadence é uma excelente escolha. Esse modelo possui bocal duplo, permitindo o uso tanto como escova quanto como secador vertical desmontável. É bivolt manual - ideal para viagens - e conta com 1200W de potência e íons de turmalina que deixam os cabelos mais macios e brilhantes. Está disponível por R$163,90.

Os amantes de café, porém, podem encontrar o presente certo com a cafeteira Single Up , da Cadence - uma opção prática e charmosa. Com capacidade para preparar duas xícaras de café ao mesmo tempo e design compacto, ela se ajusta a diferentes tamanhos de xícaras. Pode ser adquirida por R$119,49.