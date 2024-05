Projetor portatil da marca Salange - Reprodução / Amazon

Publicado 22/05/2024 16:00

Os projetores portáteis estão ganhando cada vez mais destaque ao oferecer uma experiência cinematográfica diretamente do conforto do lar. Recentemente, porém, um modelo em particular tem chamado a atenção dos consumidores: o projetor portátil da marca Salange . Sua popularidade disparou após uma onda de reviews entusiasmados dos usuários da rede social X (antigo Twitter).

E o que faz esse projetor se destacar? Podemos dizer que a conectividade é um dos seus pontos fortes. Com suporte a AirPlay e MiraCast, ele permite fácil espelhamento de dispositivos móveis e computadores, garantindo uma experiência de visualização contínua e sem falhas. A tecnologia Wi-Fi 6 5Ghz e 2.4Ghz ainda evita interrupções, mantendo a transmissão de conteúdo estável para novelas, séries, filmes e shows.

A experiência sonora do aparelho também é levada a sério, uma vez que possui Bluetooth 5.0 integrado para conectar-se facilmente a barras de som, alto-falantes ou até fones de ouvido. E com um chip Android inteligente H713 e 1GB + 8GB de espaço de armazenamento ROM, o mini projetor já vem equipado com o sistema Android e acesso à Google Play Store, oferecendo uma infinidade de aplicativos e conteúdos para o usuário explorar - caso não queira espelhar telas.

No quesito de imagem, o projetor Salange possui resolução nativa de 720P Full HD, suporte para 1080P e 4K, brilho de 220 ANSI e uma impressionante taxa de contraste de 12000:1, oferecendo cores vibrantes e detalhes nítidos em uma ampla variedade de ambientes de visualização. Já a capacidade de projetar telas é de 40 a 250 polegadas e correção trapezoidal automática, além do suporte que gira até 180°.