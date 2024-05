Bíblia ultrafina King James - Reprodução / Amazon

Edu Rolemberg

Publicado 20/05/2024

Um dos principais descontos entre asé a do modelo ultrafino “ King James ", oferecida com 49% de desconto e saindo por R$55,10. Essa versão é considerada uma das mais importantes da história, fiel ao Textus Receptus. Envolvendo 47 estudiosos em um processo que durou sete anos, a Bíblia King James de 1611 foi a primeira a ser autorizada para leitura nas igrejas, o que lhe confere um valor histórico e espiritual único. Agora, a versão em português dessa bíblia histórica pode ser adquirida com um preço especial.