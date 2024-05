Airfryer Digital Experience Electrolux - Reprodução / Amazon

Publicado 18/05/2024 09:00

Diferente de uma fritadeira tradicional, uma airfryer utiliza a tecnologia de convecção de ar quente para fritar alimentos, eliminando a necessidade de óleo. Isso resulta em refeições crocantes por fora e suculentas por dentro, preservando o sabor e reduzindo significativamente o teor de gordura.

E com capacidade para 3,2 litros, o modelo Digital Experience oferece espaço suficiente para preparar refeições completas para toda a família de uma só vez. Já sua tela digital torna fácil ajustar a temperatura e o tempo de cozimento, enquanto as nove receitas pré-programadas oferecem uma variedade de opções para explorar na cozinha.

Neste fim de semana, exclusivamente, os consumidores terão a oportunidade de adquirir a airfryer Digital Experience Electrolux com um desconto especial de 39%. Por apenas R$399 no marketplace da Amazon, é possível desfrutar de todas as vantagens deste aparelho inovador. E além do preço atrativo, a compra inclui facilidades como parcelamento em até 10 vezes sem juros e entrega rápida gratuita.

Mas as vantagens dessa airfryer vão além do processo de preparo dos alimentos. Sua cesta antiaderente facilita a limpeza e pode até mesmo ser lavada na máquina de lavar louças, poupando tempo e esforço após as refeições. Para ampliar ainda mais as possibilidades culinárias, o aplicativo Electrolux Life oferece acesso a receitas e tutoriais - proporcionando uma experiência completa e personalizada aos usuários.